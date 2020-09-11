Королева лишилась 5 млн рублей после визита знакомых Тарзана

Королева лишилась 5 млн рублей после визита знакомых Тарзана
Тарзан. Фото: https://www.instagram.com/tarzan___official/

Девушки вынесли из дома бодибилдера дорогие украшения.

Певица Наташа Королева отправилась отдыхать на юг, а ее супруг Тарзан в этот момент устроил вечеринку дома. На мероприятие бодибилдер пригласил малознакомых девушек, после ухода которых в доме пропали дорогие украшения и деньги. Ущерб составил около пяти миллионов рублей. Об этом пишет РЕН ТВ, ссылаясь на собственные источники.

Пока что Тарзан никак не комментирует слухи, распространяемые в сети. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента. По предварительным данным, Королева простила супруга.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тарзан начал мыть полы после слов о нехватке денег. Напоминаем, что Тарзан жаловался на отсутствие поддержки артистов со стороны государства в одном из интервью. После того, как на него обрушились с критикой, знаменитость заверил, что его слова переврали.

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