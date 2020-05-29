Тарзан начал мыть полы после слов о нехватке денег

Он рассказал, что нашел себе работу, в которой многое понимает.

Об этом стало известно 29 мая. Фотографию Тарзан опубликовал в своем Instagram-аккаунте. На ней он сидит на полу в переднике и фартуке и моет полы. В подписи артист написал, что наконец нашел себе работу и готов похвастаться перед подписчиками последними новостями.

«Устроился на работу… по специальности. В половых-то делах я соображаю. Вытирайте ноги у входа! Оставьте грязь за порогом»,

— заявил Тарзан.

Напоминаем, что Тарзан жаловался на отсутствие поддержки артистов со стороны государства в одном из интервью. После того, как на него обрушились с критикой, знаменитость заверил, что его слова переврали. Тем не менее, ему мало кто поверил.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тарзану и Королевой предложили работу после слов о нехватке денег. Фермер ищет себе дояра и сварщика.