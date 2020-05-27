Тарзану и Королевой предложили работу после слов о нехватке денег

Тарзану и Королевой предложили работу после слов о нехватке денег
Тарзан просил поддержки от государства. Фото: https://www.instagram.com/tarzan___official/

Фермер ищет себе дояра и сварщика.

Об этом стало известно 27 мая. Обо всем фермер Олег Сирота рассказал в своем Instagram-аккаунте. Он написал пост, в котором предложил певице Наташе Королевой и ее супругу Тарзану поработать у него в качестве дояра и сварщика. Предприниматель пожалел пару, которая жаловалась на нехватку денег во время пандемии коронавируса. Он отметил, что нельзя упускать шанс «попробовать свои силы в работе с настоящими элитными телками».

Сирота убежден, что после физических нагрузок на ферме Тарзану не нужно будет ходить в спортзал. Также паре предлагают «комфортабельное общежитие».

«Он может, например, скотником пойти, а она телятницей. Или наоборот. Платим хорошо. Работа хорошая, уважаемая и очень нужная в наше непростое время»,

— добавил Сирота.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тарзан возмутился из-за критики после слов о нехватке денег.

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