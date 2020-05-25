Тарзан возмутился из-за критики после слов о нехватке денег

Артист уверяет, что журналисты переврали его слова.

Об этом стало известно сегодня, 25 мая. Обо всем российский актер, певец и бодибилдер Сергей Глушко рассказал в своем Instagram-аккаунте. Он рассказал, что ему надоела критика со стороны общества после его слов о нехватке денег. Он объяснил, что именно имел в виду. Тарзан подчеркнул, что он ни в коем случае не завидует пенсионерам и врачам, которые получают поддержку от государства. В том, что слова поданы неверно, виновата журналистка – она якобы их переврала.

«Если вас еще за эти два дня молнией нигде не раскорячило, я извиняюсь за выражение, то очень хорошо»,

— заявил Глушко, обращаясь к сотруднице СМИ.

Напоминаем, что Тарзан якобы раскритиковал власти, которые помогают всем, кроме артистов. Он пожаловался на нехватку денег.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тарзан требует помогать артистам, а не пенсионерам. Он возмущен из-за ограничений, связанными с коронавирусом, потому что не может заниматься бизнесом.