Тарзан требует помогать артисткам, а не пенсионерам

Он возмущен из-за ограничений, связанными с коронавирусом, потому что не может заниматься бизнесом.

Об этом стало известно сегодня, 22 мая. Обо всем российский актер, певец и бодибилдер Тарзан рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro. Он пожаловался на нехватку средств – бизнес артистка закрыли из-за ограничений. Тарзан чувствует, как сильно инфекция повлияла на его жизнь. Он не понимает, почему власти так озабочены пенсионерами и совсем не помогают деятелям культуры.

«В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем»,

— заявил Тарзан.

Он подчеркнул, что все слова о богатствах звезд являются лишь слухами. На самом деле далеко не все артисты живут на широкую ногу и тоже нуждаются в поддержке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собянин хочет продлить ограничительные меры в Москве.