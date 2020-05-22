Собянин хочет продлить ограничительные меры в Москве

Он считает, что это необходимо для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 22 мая. Обо всем рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. Он заявил, что в столице нужно сохранить ограничительные меры, принятые для борьбы с инфекцией. То есть москвичи продолжат носить маски и перчатки в общественных местах. Также им надо будет получать электронные пропуска для перемещений по городу на транспорте.

«И, конечно, [соблюдение] достаточно жестких требований по работе предприятий для того, чтобы они соблюдали все санитарные требования, предъявляемые Роспотребнадзором»,

— добавил Собянин.

Глава Москвы не поделился датами, когда ограничения могут быть сняты или ослаблены.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собянин заявил, что Москва пока находится на высокой стадии по заражениям COVID-19.