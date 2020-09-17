Алексея Навального могут наградить Нобелевской премией мира

Российского оппозиционера Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил профессор Ратгерского университета в Нью-Джерси Сергей Ерофеев.

Сергей Ерофеев написал в своем Facebook-аккаунте, что на Нобелевскую премию мира политического деятеля выдвинули ряд профессоров признанных университетов, которые специализируются на России.

По словам профессора, среди тех ученых, которые сейчас поддерживают российского политика, есть те, кто ранее критиковал его деятельность, однако в свете последних событий поменял свое мнение.

«Даже те коллеги, которые считают, что Нобелевская премия мира несколько дискредитирована, согласны дать ей шанс, если ее получит Алексей»,— пишет Ерофеев.

Нобелевская премия мира ежегодно вручается Нобелевским фондом за достижения в области укрепления мира. Она присуждается с 1901 года. Однако в некоторых годах премия не вручалась из-за того, что устав Нобелевского фонда не признал деятельность претендентов достаточно значимой. Всего за историю премии было вручено 97 наград.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Европе считают, что нужно заморозить счета фигурантов расследований Навального.