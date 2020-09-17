Ураган заблокировал железнодорожное движение в Финляндии, стихия идет в сторону Петербурга

В финском городе Тампере, расположенном на юге страны, упавшее из-за сильнейшего ветра дерево повредило электрооборудование на железнодорожном полотне, заблокировав движение поездов до Хельсинки и обратно.

Как сообщает Служба новостей Yle, представители компании отвечающей за техническое состояние железной дороги Finrail Oy рассказали, что напряжение было отключено в три часа дня. Движение в южном направлении пока не восстановлено.

Кроме того, в Finrail сообщили, что ураган Айла также прервал движение на участке между городами Куопио и Сейняйоки.

По данным Метеорологического института Финляндии, порывы ветра при урагане достигали 35,3 м/с. Есть вероятность, что шторм станет одним из самых мощных за весь год. Тем временем, стихия движется в сторону Петербурга.

Согласно данным МЧС, 18 сентября в регионе ожидаются порывы ветра до 23 м/с.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Финляндии из-за шторма без света остались 62 тыс. домов.