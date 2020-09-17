В Финляндии из-за шторма без света остались 62 тыс. домов, Петербург следующий

Синоптики предупредили соседей о непогоде, приближающейся к границам.

В ночь на 17 сентября в Финляндии бушевала шторм. Он сносил на своем пути деревья, которые, падая на линии электропередач, лишали здания света. В результате без освещения остались 62 тысячи домов. Об этом сообщили в Метеорологическом институте Финляндии.

Отмечается, что порывы ветра в стране достигали 35,3 м/с. Эксперты считают, что шторм станет одним из самых мощных за весь год, ему даже дали имя – «Айла». Непогода, тем временем, движется в сторону Санкт-Петербурга. Финские синоптики предупреждают соседей о возможных последствиях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жителей Ленобласти предупреждают о надвигающемся шторме. Спасатели пишут, что скорость ветра может достигнуть 20 метров в секунду.