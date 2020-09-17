Жителей Ленобласти предупреждают о надвигающемся шторме

Спасатели пишут, что скорость ветра может достигнуть 20 метров в секунду.

В Ленинградской области ожидается не самая приятная погода сегодня, 17 сентября. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и региону.

В этот четверг ожидаются сильные дожди с грозами, которые сопроводят сильные порывы ветра – он разгонится временами до 20 метров в секунду. На регион надвигается шторм, поэтому по возможности лучше оставаться дома, а также не открывать лишний раз окна. Ухудшение погоды прогнозируют во второй половине дня.

Отмечается, что в такие дни повышается вероятность увеличения количества ДТП, падения деревьев и хлипких конструкций.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что шторм испытал на прочность атомный ледокол «Арктика» в Финском заливе. В тот день из-за угрозы наводнения пришлось закрыть дамбу, а порывы сильнейшего ветра достигали 20 метров в секунду и выше.