Шторм испытал на прочность атомный ледокол «Арктика» в Финском заливе

Четырехдневный шторм в Северной столице накрыл атомный ледокол «Арктика», который как раз находился на испытаниях в Финском заливе.

Самый большой в мире атомный ледокол «Арктика» столкнулся со стихией в Финском заливе. В тот день из-за угрозы наводнения пришлось закрыть дамбу, а порывы сильнейшего ветра достигали 20 метров в секунду и выше.

Члены экипажа засняли на видео, как волны огромного размера накрывали ледокол во время непогоды. Оно опубликовано в Instagram-аккаунте, в котором рассказывается о жизни судна. Отмечается, ледокол без особого труда пережил шторм и продолжил дальнейшее следование. Сейчас судно находится на завершающем этапе испытаний.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что начался заключительный финал ходовых испытаний головного универсального атомного ледокола «Арктика» проекта 22220. Судно должны ввести в эксплуатацию в 2020 году.