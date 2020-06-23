Атомный ледокол «Арктика» проходит финальные испытания

Начался заключительный финал ходовых испытаний головного универсального атомного ледокола «Арктика» проекта 22220. Судно должны ввести в эксплуатацию в 2020 году.

Об этом сообщает пресс-служба Балтийского завода во вторник, 23 июня. Работа судна будет проверяться на протяжении ближайших трех недель. Его будут испытывать в Финском заливе.

За время испытаний специалисты проверят работу паротурбинной установки, систем электродвижения судна, работу валопроводов и палубных механизмов.

По словам гендиректора ФГУП «Атомфлот» Мустафы Кашка, строители использовали инновационные решения, которые впервые применяются на судах с ядерными энергетическими установками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что крупнейший атомный ледокол заложат на «Балтийском заводе».