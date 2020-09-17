Штормовой ветер до 23м/с: финский ураган надвигается на Петербург

В пятницу, 18 сентября, в Северную столицу придет ураганный ветер, порывы которого будут достигать 23 метров в секунду. Об этом свидетельствуют данные ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу в городе на Неве подует северный, северо-западный ветер. Ночью и утром его порывы составят 18-23 метра в секунду, а днем — 8-13 метров в секунду, местами 15-18. По всей видимости, завтра в городе опять будут падать деревья и «летать» заборы.

Завтра петербуржцам стоит прихватить с собой зонт: ночью и утром погоду «скрасят» дожди, днем дождь будет местами кратковременным.

В темное время суток за окном будет до +8…+10 градусов. Днем прохладно: до +11…+13 градусов.

Атмосферное давление будет повышаться в течение суток.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ураган заблокировал железнодорожное движение в Финляндии, стихия идет в сторону Петербурга.