Съемки «Бэтмена» возобновили после выздоровления Паттинсона от Covid-19

Американская киностудия Warner Bros. вернулась к съемкам нового фильма про Бэтмена после вынужденного перерыва, когда заболел исполнитель главной роли.

Как сообщает журнал Variety, ссылаясь на компанию, съемочная группа ушла на отдых после того, как актер Роберт Паттинсон, исполняющий роль Бэтмена, подхватил коронавирусную инфекцию.

Сейчас киноленту снимают в Великобритании. Стоит отметить, что съемки приостановили в начале сентября, всего через несколько дней после предыдущего перерыва. В тот раз проект заморозили из-за пандемии Covid-19. Перерыв длился с марта.

Также известно, что из-за этих перерывов Warner Bros. перенесла премьеру фильма с июня на октябрь следующего года.

События грядущего фильма развернутся спустя два года после появления Бэтмена в Готэме. Супергерой будет сражаться с криминальными группировками, которые решат объединиться против него. Одновременно с этим Брюс Уэйн будет искать настоящего убийцу своих родителей.

В фильме появятся такие герои, как: Женщина-кошка, Загадочник, Джеймс Гордон, Кармайн Фальконе, Пингвин и другие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вышел первый трейлер фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном.