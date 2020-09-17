Съемки «Бэтмена» возобновили после выздоровления Паттинсона от Covid-19

Съемки &#171;Бэтмена&#187; возобновили после выздоровления Паттинсона от Covid-19
Роберт Паттинсон в образе Бэтмена. Скриншот: YouTube/iVideos

Американская киностудия Warner Bros. вернулась к съемкам нового фильма про Бэтмена после вынужденного перерыва, когда заболел исполнитель главной роли.

Как сообщает журнал Variety, ссылаясь на компанию, съемочная группа ушла на отдых после того, как актер Роберт Паттинсон, исполняющий роль Бэтмена, подхватил коронавирусную инфекцию.

Сейчас киноленту снимают в Великобритании. Стоит отметить, что съемки приостановили в начале сентября, всего через несколько дней после предыдущего перерыва. В тот раз проект заморозили из-за пандемии Covid-19. Перерыв длился с марта.

Также известно, что из-за этих перерывов Warner Bros. перенесла премьеру фильма с июня на октябрь следующего года.

События грядущего фильма развернутся спустя два года после появления Бэтмена в Готэме. Супергерой будет сражаться с криминальными группировками, которые решат объединиться против него. Одновременно с этим Брюс Уэйн будет искать настоящего убийцу своих родителей.

В фильме появятся такие герои, как: Женщина-кошка, Загадочник, Джеймс Гордон, Кармайн Фальконе, Пингвин и другие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вышел первый трейлер фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
бэтмен кино коронавирус роберт паттинсон съемки


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кому могут навредить джинсы с высокой талией
Бушующий в Финляндии ураган Айла оставил без света десятки тысяч домов
Минздрав разрешил применять для лечения на дому два препарата от Covid-19
«Вальнула муха цеце»: Настю Ивлееву укусили в Африке
На Московском проспекте «Лада Ларгус» вылетела на тротуар и сбила ...
Съемки «Бэтмена» возобновили после выздоровления Паттинсона от Covid-19
Штормовой ветер до 23м/с: финский ураган надвигается на Петербург
Forbes назвал крупнейшие частные компании России