Вышел первый трейлер фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном

В воскресенье, 23 августа, на онлайн-мероприятии DC Fandome продемонстрировали первый трейлер нового фильма о Бэтмене, роль которого исполняет Роберт Паттинсон.

Официальное видео было опубликовано на YouTube-канале Warner Bros. Партнерами Паттинсона по съемочной площадке также стали Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Питер Сарсгаард, Энди Серкис и Колин Фаррел. Режиссером новой киноповести стал Мэтт Ривз.

По предварительным данным, «Бэтмен» с Паттинсоном окажется в мировом прокате 1 октября следующего года, в России его презентация назначена на 30 сентября. При этом следует учитывать, что на график съемок, безусловно, повлияла пандемия COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 20 августа кинотеатр в «Мега «Дыбенко» открылся для посетителей, став первым, доступным для петербуржцев кинотеатром, пусть и на территории Ленобласти.