Бушующий в Финляндии ураган Айла оставил без света десятки тысяч домов

В Финляндию пришел сильнейший за этот год ураган, которому дали имя Айла. Стихия оставила без электричества не менее 80 тысяч домохозяйств.

Как сообщает Служба новостей Yle, ураган уверенно перемещается с запада на восток страны и идет в сторону северо-запада России. В Финляндии штормовой ветер, порывы которого достигали 35,3 м/с, о 80 тысячах домов, оставшихся без света, сообщалось днем, а к вечеру эта цифра, судя по всему, должна была заметно вырасти.

Крайне сильные порывы ветра больше всего навредили Аландским островам и регионам Варсинайс-Суоми, Похъянмаа и Сатакунта. В Хельсинки ветер разгонялся до 20 метров в секунду.

За ночь с 16 на 17 сентября финские экстренные службы зафиксировали более 200 вызовов, связанных с последствиями урагана.

По всей стране с корнем вырывало деревья, топило лодки на причалах и поднимало в воздух различные уличные предметы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что финский ураган надвигается на Петербург — порывы ветра достигнут 23 м/с.