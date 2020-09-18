В Подмосковье мине менее трех человек пострадали из-за упавших деревьев

В Москве из-за сильного ураганного ветра и дождя оказались поврежденными десять автомобилей. К вечеру стало известно о трех пострадавших.

Непогода настигла местных жителей в четверг, 17 сентября. За день ветер повалил 14 деревьев. Как сообщил RT со ссылкой на представителей экстренных служб, из-за сильного дождя подтопило восемь участков автомобильных дорог.

По данным подмосковного главка МЧС, на территории Московской области пострадали три человека в результате неблагоприятных метеорологических явлений. Их доставили в больницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бушующий в Финляндии ураган Айла оставил без света десятки тысяч домов. Стихия оставила без электричества не менее 80 тысяч домохозяйств.