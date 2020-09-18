Финский ветер в Петербурге снес еще шесть деревьев

В Северной столице за ночь сильный ветер повалил восемь деревьев. Также от непогоды пострадали кровли двух зданий.

Так, в общей сложности спасатели совершили восемь выездов, обошлось без пострадавших.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС РФ по городу, порывы ветра достигают 14 метров в секунду, в прибрежных районах до 17 метров в секунду.

Сильный ветер пришел в Петербург из Финляндии, там его прозвали «Айла».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве из-за сильного ураганного ветра и дождя оказались поврежденными десять автомобилей. К вечеру стало известно о трех пострадавших.