Белоруссия готовит ответ на санкции ЕС

В заявлении ЕС подтвердил намерение ввести санкции против лиц, «ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов» в Белорусии. Фото: pixabay.com

В заявлении ЕС подтвердил намерение ввести санкции против лиц, «ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов» в Белорусии. Фото: pixabay.com

Белоруссия заявила, что готова выйти из международных организаций, если в отношении страны будут приняты ограничительные меры.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на белорусское министерство иностранных дел. В ведомстве уточнили, что Белоруссия пересмотрит свое участие в ряде инициатив и международных организаций, если Евросоюз примет санкции. Минск готовит также ответные ограничительные меры.

Ожидается, что министры иностранных дел стран – членов Евросоюза обсудят вопрос о санкциях, в том числе в отношении белорусских официальных лиц, 21 сентября.

В ЕС и США считают, что в Белоруссии были нарушены права человека во время митингов в стране.

В сентябре этого года Кипр заблокировал европейские санкции против Минска. В ответ страна потребовала ввести аналогичные меры против Турции.