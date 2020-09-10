Кипр заблокировал санкции ЕС против Белоруссии, страну больше интересует Турция

Кипр заблокировал принятие европейских санкций против Белоруссии. В ответ страна потребовала ввести аналогичные меры против Турции.

Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine со ссылкой на источник. Известно, что соглашение не будет достигнуто до новой встречи министров иностранных дел стран Евросоюза. Она запланирована на 21 сентября.

В планах Кипра – добиться ограничений в отношении Турции из-за намерения добывать природный газ недалеко от берегов Кипра, в Восточном Средиземноморье.

Ранее gazeta.spb.ru писала о желании США ввести дополнительные санкции против Белоруссии. Отмечалось, что таким образом Вашингтон намерен добиться соблюдения прав человека на митингах в другой стране. Реакция США стала ответом на новости о задержании члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой.