США хотят ввести дополнительные санкции против Белоруссии

Штаты хотят добиться соблюдения прав человека на митингах в другой стране.

Власти США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против Белоруссии, о чем рассказал госсекретарь Майк Помпео. Об этом пишет РИА Новости. Таким образом он отреагировал на новости о задержании члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой.

«США в координации с нашими партнерами и союзниками рассматривают дополнительные целевые санкции для обеспечения ответственности тех, кто участвует в нарушении прав человека и репрессиях в Белоруссии»,

— говорится в его письменном заявлении.

Помпео слышал, что Колесникову могли «похитить» и насильно выслать из страны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лукашенко заявил, что в случае краха Белоруссии Россию будет ждать та же участь.