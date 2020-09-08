Лукашенко заявил, что в случае краха Белоруссии Россию будет ждать та же участь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, как дальше будут развиваться события, если Белоруссия «рухнет» в ходе массовых протестов.

Во вторник, 8 сентября, Лукашенко дал интервью российским телеканалам. Он в очередной раз прокомментировал протесты в республике и посоветовал России не расслабляться. По мнению лидера Белоруссии, если «определенные политические события» приведут к краху страны, то аналогичная ситуация произойдет и на территории России, и спасти от этого не смогут даже ее богатые ресурсы, поскольку «этому противостоять нельзя».

Напомним, массовые волнения начались в Белоруссии 9 августа. Вот уже почти месяц на улицы страны выходят люди, не согласные с итогом президентских выборов, в которых в очередной раз победил Лукашенко. Граждане требуют отставки президента и проведения новых, честных выборов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лукашенко запретили въезд в Латвию, Литву и Эстонию.