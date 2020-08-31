Лукашенко запретили въезд в Латвию, Литву и Эстонию

В трех балтийских странах принято решение о введении санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 29 официальных лиц.

В понедельник, 31 августа, власти Латвии, Литвы и Эстонии выступили с официальными заявлениями о запрете на въезд на свои территории для лидера республики Беларусь Лукашенко и еще 29 официальным лиц страны.

Как сообщает латвийский МИД, санкции не имеют под собой конкретных сроков, поэтому окончания их действия неизвестно.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в свою очередь отметил, что в стране подобным образом хотят показать отношение к ситуации, происходящей в Белоруссии после выборов президента. В Эстонии считают, что в республике нарушаются права человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что помощник Лукашенко отверг переговоры с оппозицией и объяснил жестокие действия ОМОНа.