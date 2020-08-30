Помощник Лукашенко отверг переговоры с оппозицией и объяснил жестокие действия ОМОНа

Помощник Лукашенко отверг переговоры с оппозицией и объяснил жестокие действия ОМОНа
Флаг Белоруссии. Фото: pixabay.com

Помощник президента Белоруссии Николай Латышенок заявил, что переговоров с оппозицией не будет, они возможны только с членами инициативных групп.

Он вышел к протестующим около оцепления у Дворца независимости в Минске. По его словам, сразу после выборов силовики жестко разгоняли протестующих, поскольку те строили баррикады и перекрывали улицы, мешая перемещению других жителей.

Как сообщили РИА Новости, многие участники несанкционированной акции 30 августа ушли от Дворца независимости, когда начался дождь. Оцепление было снято. В пресс-службе президента Александра Лукашенко заявили, что он находился в резиденции, и в подтверждение показали фотографию главы государства в бронежилете и с автоматом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минске 10 тыс. женщин вышли на акции протеста.

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