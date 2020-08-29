В Минске 10 тыс. женщин вышли на акции протеста

В Минске 10 тыс. женщин вышли на акции протеста
Флаг Белоруссии. Фото: pixabay.com

Они решили поддержать граждан, которые пострадали от агрессивных действий силовиков.

В Минске на площади Победы сегодня, 29 августа, собрались 10 тысяч женщин, которые устроили акцию в поддержку пострадавших соотечественников. Белоруски отметили, что некоторые физически пострадали из-за действий силовиков, и они выступают против агрессии во время митингов.

Отмечается, что женщины оделись во все белое и красное, в руках они несли цветы и плакаты. В результате были задержаны двое мужчин, сотрудники правоохранительных органов потребовали разойтись, сообщает «Радио Свобода».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Минске на акции протеста снова задерживали людей, в том числе журналистов. На этот раз в отделения поехали десятки человек, которые требовали отставки Лукашенко.

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