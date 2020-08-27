В Минске на акции протеста снова задерживали людей, в том числе журналистов

В Минске на акции протеста снова задерживали людей, в том числе журналистов
Минск. Фото: Википедия

На этот раз в отделения поехали десятки человек, которые требовали отставки Лукашенко.

В Минске который день продолжаются массовые акции протеста. В этот четверг, 27 августа, люди вновь вышли на площадь Независимости, чтобы продемонстрировать свое несогласие с президентством Александра Лукашенко. Чтобы разогнать оппозиционеров, на место прибыли силовики, которые задержали десятки людей.

Целыми группами недовольных заводили в автозаки, а затем отвозили в отделения милиции. Среди задержанных есть также журналисты – например, фотокорреспонденты ТАСС Наталия Федосенко и Сергей Бобылев, а также корреспондент ТАСС Юрий Шамшур. На данный момент их отпустили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Минске снизили скорость интернета ради нацбезопасности. Плохо загружаться сайты начали в тот момент, когда протестующие подошли к Дворцу Независимости

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