В Минске снизили скорость интернета ради нацбезопасности

В Минске снизили скорость мобильного интернета по требованию госорганов. Соответствующие меры были приняты с целью обеспечения национальной безопасности.

Об этом стало известно в воскресенье, 23 августа. Плохо загружаться сайты начали в тот момент, когда протестующие подошли к Дворцу Независимости.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оператора связи A1 в Белоруссии, компания снизила пропускную способность своей 3G-cети в некоторых районах Минска.

Напомним, ранее белорусский ЦИК обнародовал результаты голосования на выборах президента. Согласно данным, Лукашенко победил, набрав 80% голосов. Однако, жители Белоруссии совершенно не согласны с этими результатами и утверждают, что выборы были сфальсифицированы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минске колонна сторонников оппозиции подошла к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко.