В Минске протестующие пришли к резиденции Лукашенко

В Минске протестующие пришли к резиденции Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: kremlin.ru

В Минске колонна сторонников оппозиции подошла к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Об этом стало известно в воскресенье, 23 августа. Участники акции протеста собрались у стелы «Минск — город герой». Затем они направились к Дворцу независимости — резиденции президента Белоруссии.

Как сообщили РИА Новости, территорию охраняют сотрудники ОМОН. Также у здания выставили спецтехнику.

Напомним, ранее белорусский ЦИК обнародовал результаты голосования на выборах президента. Согласно данным, Лукашенко победил, набрав 80% голосов. Однако, жители Белоруссии совершенно не согласны с этими результатами и утверждают, что выборы были сфальсифицированы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лукашенко поручил военным применить «самые жесткие меры для защиты Белоруссии».

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В Минске протестующие пришли к резиденции Лукашенко