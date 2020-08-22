Лукашенко поручил военным применить»самые жесткие меры для защиты Белоруссии»

Лукашенко поручил военным применить&#187;самые жесткие меры для защиты Белоруссии&#187;
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил военным принять жесткие меры по защите территориальной целостности страны.

Такое заявление он сделал в Гродно, посещая полигон Минобороны. соответствующее поручение он дал министру обороны и командующему Западным оперативным командованием.

Как сообщил Sputnik, лидер страны также отметил, что против Белоруссии используют сценарий цветных революций, особенностью которых является применение внешнего фактора.

Напомним, ранее белорусский ЦИК обнародовал результаты голосования на выборах президента. Согласно данным, Лукашенко победил, набрав 80% голосов. Однако, жители Белоруссии совершенно не согласны с этими результатами и утверждают, что выборы были сфальсифицированы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Белоруссии возбудили уголовное дело о попытке захвата власти оппозицией.

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