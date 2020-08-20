В Белоруссии возбудили уголовно дело о попытке захвата власти оппозицией

В Белоруссии возбудили уголовное дело по статье УК «захват власти». Координационный совет власти посчитали угрозой безопасности республики.

Об этом рассказал генпрокурор Александр Конюк в четверг, 20 августа. В статье 361 также указаны призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности.

Как сообщило агентство Sputnik Беларусь, он подчеркнул, что соответствующая статья содержит три части, они предусматривают наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.

По словам генпрокурора, из совета уже вышли несколько человек, поскольку они поняли «незаконность своих действий».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что белорусская оппозиция заявила о готовности к контактам с Россией.