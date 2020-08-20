Белорусская оппозиция заявила о готовности к контактам с Россией

Белорусская оппозиция заявила о готовности к контактам с Россией
Флаг Белоруссии. Фото: pixabay.com

Координационный совет оппозиции Белоруссии готов к контактам с Россией. Такое заявление сделал член его президиума Павел Латушко.

Об этом стало известно в четверг, 20 августа. В КС впервые заявили, что Россия остается стратегическим партнером Белоруссии. Однако ранее оппозиция выступала против Союзного государства.

Как сообщили РИА Новости, Латушко подчеркнул, что оппозиция готова изложить свою позицию.

Напомним, ранее белорусский ЦИК обнародовал результаты голосования на выборах президента. Согласно данным, Лукашенко победил, набрав 80% голосов. Однако, жители Белоруссии совершенно не согласны с этими результатами и утверждают, что выборы были сфальсифицированы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о заявлении Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь президента РФ рассказал, что белорусы должны сами решать свои проблемы.

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