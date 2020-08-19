Песков заявил, что белорусы должны сами решать свои проблемы

Песков заявил, что белорусы должны сами решать свои проблемы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Белорусский народ сам должен решить свои возникшие проблемы в рамках правового поля и диалога. Такое мнение выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле констатируют попытки вмешательства извне в ситуацию в Белоруссии. Как сообщили РИА Новости, Песков подчеркнул, что в Кремле это считают недопустимым.

Напомним, ранее белорусский ЦИК обнародовал результаты голосования на выборах президента. Согласно данным, Лукашенко победил, набрав 80% голосов. Однако, жители Белоруссии совершенно не согласны с этими результатами и утверждают, что выборы были сфальсифицированы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничникам усилить охрану границ страны. Особое внимание он велел уделить передвижению войск НАТО.

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