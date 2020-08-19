Лукашенко поручил усилить охрану границы по всему периметру Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничникам усилить охрану границ страны.

Об этом политик заявил по итогам заседания совбеза. Лукашенко поручил государственному пограничному комитету усилить охрану границы для того, чтобы не пустить в страну «боевиков и оружие», а также средства на финансирование протестов. Особое внимание он велел уделить передвижению войск НАТО.

Как сообщили РИА Новости, Лукашенко также заявил о необходимости перекрытия потоков денег из-за рубежа для финансирования беспорядков в стране

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выборы президента Белоруссии не были идеальными. Об этом рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров.