Жириновский заявил, что необходимо кремировать тело Ленина

Политик убежден, что «этот труп не нужен».

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нужно кремировать тело Владимира Ленина, если коммунисты против его передачи американскому художнику Дэвиду Датуне. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил, что этот труп никому не нужен и предложил похоронить колбу с прахом в Симбирске, в могиле отца, либо в Санкт-Петербурге, в могиле матери. Жириновский добавил, что художник предлагает за тело Ленина около миллиарда долларов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве объяснили конкурс по Мавзолею Ленина. По мнению главного архитектора, конкурсы есть смысл проводить на задачи, на которые есть политическое и градостроительные решения. Он уточнил: делать абстрактные конкурсы на такую политизированную тему, на его взгляд, неправильно.