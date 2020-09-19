Организаторы «Евровидения» рассматривают варианты проведения в 2021 году

Музыкальный конкурс «Евровидение» может пройти в одном из четырех вариантов, представленных организаторами на 2021 год. Вариант в оффлайн-формате зависит от эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

Как сообщается на сайте организаторов конкурса, первым вариантом стало проведение «Евровидения» в обычном формате с присутствием зрителей в Роттердаме, где конкурс хотели провести в 2020 году. Однако этот вариант возможен, только если пандемия коронавируса утихнет.

Согласно второму варианту, все зрители должны будут соблюдать социальную дистанцию, а число представителей делегаций от каждой страны будет сокращено.

Третий вариант предполагает, что в Роттердаме выступят только те исполнители, у которых будет возможность приехать в Нидерланды. Остальные смогут выступить онлайн из своих стран.

Четвертый вариант — организация единого телешоу, когда музыканты будут выступать из своих стран без очного присутствия зрителей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Детское Евровидение» в 2020 году пройдет в дистанционном формате.