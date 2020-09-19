Тихановская призвала отпустить задержанных на женском марше и пригрозила силовикам

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская пригрозила силовикам раскрыть их данные, если задержанные во время митинга в Минске не будут отпущены.

Такое заявление Тихановской в Telegram распространила ее пресс-служба.

Речь идет о так называемом несанкционированном «женском марше». Участников митинга в результате доставили в отделения милиции для разбирательства. В ГУВД страны, комментируя ситуацию, отмечали, что акция была незаконной.

Отметим, что массовые акции протеста охватили Белоруссию в августе после выборов президента, по результатам которых выиграл Александр Лукашенко.

В ЕС результаты голосования считают фальсифицированными и хотят ввести санкции в отношении Белоруссии. Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что ситуацию прокомментировали в российском МИД. В ведомстве заявили, что введение санкций нелегитимно с точки зрения международного права.