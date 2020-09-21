В Петербурге в понедельник снова будет ветрено и дождливо

В Северной столицей в первый день рабочей недели пройдет кратковременный дождь, а температура воздуха поднимется не выше +16 градусов.

Так, в понедельник, 16 сентября, погода будет облачной с прояснениями. Как сообщили ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер по-прежнему не утихает: его порывы составят до 15 метров в секунду.

В МЧС рекомендуют горожанам избегать неустойчивых конструкций, которые могут рухнуть под напором ветра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев на этой неделе ожидает почти «летняя» погода. Температура воздуха поднимется до +20 градусов.