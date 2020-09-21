Петербуржцев ожидает бабье лето

Солнечная погода и температура +20 градусов будет радовать горожан до конца недели. Фото: Baltphoto/ Irina Motina

Солнечная погода и температура +20 градусов будет радовать горожан до конца недели. Фото: Baltphoto/ Irina Motina

Жителей Северной столицы на этой неделе ожидает почти «летняя» погода. Температура воздуха поднимется до +20 градусов.

Так, в понедельник, 21 сентября, ночью и утром вероятен дождь, в дневное время столбик термометра не поднимется выше +16 градусов. Но уже на следующий день воздух прогреется до +19.

Как сообщили ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 сентября термометры покажут до +18…+20 градусов Цельсия. Такая температура будет радовать петербуржцев до конца недели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пересадки на транспорте сделают бесплатными. Власти думают над тем, как сделать поездку для горожан дешевле и комфортней.