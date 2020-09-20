В Петербурге пересадки на транспорте сделают бесплатными

Власти думают над тем, как сделать общественный транспорт дешевле и комфортней.

В Санкт-Петербурге можно будет пересесть с одного общественного транспорта на другой, поменяв маршрут, совершенно бесплатно. Для этого нужно предоставить проездной «Подорожник». Об этом рассказал зампредседателя комитета по транспорту Валерий Молодец.

Он отметил, что таким образом власти хотят сделать общественный транспорт привлекательнее, чем личный автомобиль. Чиновник отметил, что в автобусе можно поспать в пути, а в машине приходится всегда быть начеку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы смогут бесплатно провезти велосипеды в электричках 22 сентября. Также, велосипедистов ждут небольшие подарки. На Балтийском вокзале для них будет организована бесплатная раздача светоотражающих браслетов.