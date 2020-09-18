Петербуржцы смогут бесплатно провезти велосипеды в электричках 22 сентября

Петербуржцы смогут бесплатно провезти велосипеды в электричках 22 сентября
Петербуржцы поедут на работу и по делам на велосипедах. Фото: pixabay.com

В рамках празднования Всемирного дня без автомобиля, Северо-западная пригородная пассажирская компания позволит владельцам велосипедов не платить за их провоз во вторник, 22 сентября.

Целый день владельцы двухколесных железных коней в электричках смогут платить только за себя. Таким образом в компании поддержат петербуржцев, которые отказываются от автомобилей в пользу наиболее экологичного транспорта. Для велосипеда в течение одного дня, 22 сентября, в кассах не нужно будет оформлять билет. Отметим, что, согласно правилам, один пассажир может провозить один велосипед. Об этом сообщает пресс-служба АО «СЗППК».

Также, велосипедистов ждут небольшие подарки. На Балтийском вокзале для них будет организована бесплатная раздача светоотражающих браслетов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге судят иностранца, воровавшего велосипеды из парадных.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
бесплатный провоз велосипеды всемирный день без автомобиля электрички


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Токсовском после ДТП маршрутка перегородила дорогу, создав затор
Добровинский будет скучать по Пашаеву, которому запретили работать на год
Врач рассказала, как себя чувствую дети после выброса хлора в бассейн на Гашека
В Колпино после ДТП госпитализировали водителя иномарки
Боярская просит помочь звезде «Убойной силы»
В Гатчинском районе произошла смертельная авария из-за собаки: погибла женщина
Все вывозные рейсы перестанут летать в Россию
Россия готова возобновить авиасообщение с еще четырьмя странами