Петербуржцы смогут бесплатно провезти велосипеды в электричках 22 сентября

В рамках празднования Всемирного дня без автомобиля, Северо-западная пригородная пассажирская компания позволит владельцам велосипедов не платить за их провоз во вторник, 22 сентября.
Целый день владельцы двухколесных железных коней в электричках смогут платить только за себя. Таким образом в компании поддержат петербуржцев, которые отказываются от автомобилей в пользу наиболее экологичного транспорта. Для велосипеда в течение одного дня, 22 сентября, в кассах не нужно будет оформлять билет. Отметим, что, согласно правилам, один пассажир может провозить один велосипед. Об этом сообщает пресс-служба АО «СЗППК».
Также, велосипедистов ждут небольшие подарки. На Балтийском вокзале для них будет организована бесплатная раздача светоотражающих браслетов.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге судят иностранца, воровавшего велосипеды из парадных.