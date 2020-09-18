Петербуржцы смогут бесплатно провезти велосипеды в электричках 22 сентября

Петербуржцы поедут на работу и по делам на велосипедах. Фото: pixabay.com

Петербуржцы поедут на работу и по делам на велосипедах. Фото: pixabay.com

В рамках празднования Всемирного дня без автомобиля, Северо-западная пригородная пассажирская компания позволит владельцам велосипедов не платить за их провоз во вторник, 22 сентября.

Целый день владельцы двухколесных железных коней в электричках смогут платить только за себя. Таким образом в компании поддержат петербуржцев, которые отказываются от автомобилей в пользу наиболее экологичного транспорта. Для велосипеда в течение одного дня, 22 сентября, в кассах не нужно будет оформлять билет. Отметим, что, согласно правилам, один пассажир может провозить один велосипед. Об этом сообщает пресс-служба АО «СЗППК».

Также, велосипедистов ждут небольшие подарки. На Балтийском вокзале для них будет организована бесплатная раздача светоотражающих браслетов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге судят иностранца, воровавшего велосипеды из парадных.