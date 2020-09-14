В Петербурге судят иностранца, воровавшего велосипеды из парадных

В Петербурге судят иностранца, воровавшего велосипеды из парадных
Мужчину будут судить за кражу велосипедов. Фото: unsplash.com

В Петербурге состоится суд над гражданином иностранного государства, который оставил местных жителей без велосипедов.

Об этом сообщили в городской прокуратуре. Надзорный орган Красногвардейского района утвердил обвинительное заключение в отношении иностранца, обвиняемого в краже.

По версии следствия, обвиняемый присвоил себе два чужих велосипеда, которые хранились в парадных жилых домов. Тросы от угона велосипедов не стали серьезной преградой для злоумышленника — он справился с ними щипцами-кусачками. Это произошло осенью 2018 года.

Также выяснилось, что этой весной обвиняемый украл товары из магазина «Верный» на улице Лазо.

Уголовное дело по существу рассмотрит Красногвардейский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что домушник с отверткой обчистил квартиру петербургского бизнесмена на 2 млн.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кража велосипедов новости спб суд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трамп пообещал начать вакцинацию от коронавируса в октябре
В Канаде автомобилист сбил толпу пешеходов
Водитель Kia Rio скончался после вылета машины в кювет в Лужском районе
Четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике Красноярска
Асмус заявила, что «подарила» развод Харламову
МИД прокомментировал сроки открытия границ Европы для туристов из России
Беглов перечислил свои любимые блюда в Петербурге
Водитель Peugeot врезался в столб на улице Пионерстроя, а после пересел на такси