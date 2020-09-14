В Петербурге судят иностранца, воровавшего велосипеды из парадных

Мужчину будут судить за кражу велосипедов. Фото: unsplash.com

Мужчину будут судить за кражу велосипедов. Фото: unsplash.com

В Петербурге состоится суд над гражданином иностранного государства, который оставил местных жителей без велосипедов.

Об этом сообщили в городской прокуратуре. Надзорный орган Красногвардейского района утвердил обвинительное заключение в отношении иностранца, обвиняемого в краже.

По версии следствия, обвиняемый присвоил себе два чужих велосипеда, которые хранились в парадных жилых домов. Тросы от угона велосипедов не стали серьезной преградой для злоумышленника — он справился с ними щипцами-кусачками. Это произошло осенью 2018 года.

Также выяснилось, что этой весной обвиняемый украл товары из магазина «Верный» на улице Лазо.

Уголовное дело по существу рассмотрит Красногвардейский районный суд.

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