Домушник с отверткой обчистил квартиру петербургского бизнесмена на 2 млн

Домушник с отверткой обчистил квартиру петербургского бизнесмена на 2 млн
Домушник забыл в квартире отвертку. Фото: pixabay.com

В Василеостровском районе Петербурга домушник увеличил свое состояние на 2 млн рублей, обчистив квартиру местного жителя.

В отдел полиции обратился генеральный директор ООО «Карат», проживающий в доме №28 по улице Одоевского. Мужчина рассказал, что неизвестный в период с 15:00 11 сентября до 16:00 13 числа пробрался в его квартиру. Злоумышленник вынес 10 тыс. рублей, 9 тыс. евро, 2 часов «Брейтлинг», 4 часов «Инвикта», часы «Хайсек» и ювелирные украшения.

Как стало известно gazeta.spb.ru, сумму ущерба заявитель оценил в 2 млн 144 тыс. рублей.

С места происшествия стражи порядка изъяли отвертку. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодой петербуржец вынес из квартиры на Просвещения «ювелирки» на 260 тысяч.

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