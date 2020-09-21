Актер Дмитрий Жулин погиб в автомобильной аварии

Российский актер Дмитрий Жулин, известный своим уходом в монастырь, скончался в результате ДТП во Владимирской области.

Информация о трагедии появилась в понедельник вечером, 21 сентября, в Telegram-канале издания «Подъем» с ссылкой на правоохранительные органы.

Согласно предварительным данным полиции, Жулин ехал на своем автомобиле Renault Duster по трассе «Владимир — Гусь Хрустальный — Тума» рано утром, 21 сентября. Находясь на 61-м километре автодороги актер не предоставив водителю маршрутки приоритет, согласно правилу дорожного движения. Из-за этого была спровоцирована авария, в результате которой Жулин получил травмы несовместимые с жизнью и скончался.

Актеру было всего 43 года. Зрителям он наиболее известен по роли в сериалах «Александровский сад» и «Охота на Берию». После окончания работы во втором упомянутом проекте, актер решил завязать с профессиональной деятельностью и ушел в монастырь в 2008 году. Однако в 2014 Жулин снова вернулся к съемкам.

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