Анна Семак сдала тест на коронавирус из-за «потери обаяния»

Супруга главного тренера петербургского футбольного «Зенита» Сергея Семака Анна заболела. Ей пришлось сдать тест на новую коронавирусную инфекцию.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram. Она опубликовала видео, как у нее берут тест на инфекцию. По ее словам, результат она получит уже в ближайшее время.

«Насторожило, что у меня пропало обаяние», — заметила она. При этом Семак позже на всякий случай уточнила, что использовала игру слов, а не допустила опечатку в посте.

Ранее неоднократно отмечалось, что потеря обоняния – один из основных симптомов коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что супруга футбольного тренера рассказала о своих любимых городах мира. Российская столица при этом в список не попала. Там оказались Петербург, Лондон, Барселона, Нью-Йорк и Тбилиси.