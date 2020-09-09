Супруга Семака заявила, что ей не нравится Москва

Анна отметила, что у города не подходящая для нее энергетика.

Супруга главного тренера ФК «Зенит» Анна Семак назвала свои самые любимые города мира. Об этом ее попросили подписчики в Instagram.Она отметила, что в список не попала Москва – несмотря на то, что столица очень красивая, она похожа на «безупречно красивую девушку, с которой не о чем поговорить».

Анна добавила, что ей не нравится энергетика Москвы. При этом она влюблена в Санкт-Петербург, Лондон, Барселону, Нью-Йорк, Тбилиси, пишет Nevasport.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Сергей Семак перевел деньги на лечение мошеннику, представившегося его знакомым. Жена Семака отметила, что заподозрить неладное помешала фотография друга, виднеющаяся в чате над номером.