Сергей Семак перевел деньги на лечение мошеннику, представившегося его знакомым

Тренер петербургского «Зенита» попался на уловку мошенника и потерял крупную сумму денег, желая сделать доброе дело.

О неприятном инциденте рассказала супруга наставника сине-бело-голубых Анна Семак в своем профиле в социальной сети Instagram. Выяснилось, что недавно Семак заметил сообщение в What’s App от бывшего коллеги по футбольной команде. Мужчина сообщил Семаку, что его отец болен раком и срочно нуждается в денежные средствах для организации дальнейшего лечения. Вот только выяснилось, что писал на самом деле не знакомый Семака, а мошенник, который им прикинулся. Однако тренер «Зенита» понял это лишь после перевода денег на счет злоумышленника. Примечательно, что после получения желаемого, «приятель» сразу же заблокировал неравнодушного футбольного специалиста.

Жена Семака отметила, что заподозрить неладное помешала фотография друга, виднеющаяся в чате над номером.

Анна Семак обратилась к подписчикам и посоветовала им быть осторожными. Жертвовать деньги стоит лишь в проверенные фонды, а, если дело касается знакомых, то всегда лучше сначала позвонить им лично и узнать все подробности, чем сразу переводить деньги на непонятные счета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Семак опроверг информацию о конфликте Дзюбы и Малкома.