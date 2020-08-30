Семак опроверг информацию о конфликте Дзюбы и Малкома

«Зенит» не смог обыграть «Локомотив» в рамках 6 тура Российской премьер-лиги. Главный тренер Сергей Семак после игры прокомментировал в том числе и информацию о конфликте Артема Дзюбы и Малкома.

Команды встретились в воскресенье, 30 августа, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. По словам тренера сине-бело-голубых, он впервые слышит о конфликте между Артемом Дзюбой и бразильским форвардом Малкомом.

Как сообщили РИА Новости, Семак также добавил, что данная ситуация не соответствует действительности.

Напомним, зенитовцы не смогли взять верх над московским «Локомотивом», сыграв в «сухую» ничью 0:0.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Семак рассказал почему игра с «Локомотивом» закончилась ничьей.