«Не смогли»: Семак рассказал, почему игра с «Локомотивом» закончилась ничьей

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Сергей Семак. Фото: "Зенит"

Встреча петербургского «Зенита» и московского «Динамо» закончилась ничьей. Итоги матча прокомментировал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

Встреча футболистов состоялась сегодня, 30 августа, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Итоговый счет матча составил 0:0. Обе команды получили по одному очку в таблицу. По словам Семака, игра заканчивала насыщенный цикл.

«К сожалению, не смогли выиграть», — приводятся его слова на официальном сайте футбольного клуба.

Тренер петербургской команды также отметил, что в игре не хватило остроты и свежести. И добавил, что зенитовцы смотрелись «неплохо».

Так, «Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. У «Зенита» в активе 13 очков, и располагаются петербуржцы на второй строчке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что футболисты петербургского «Зенита» не смогли ни разу сделать удар в створ ворот московского «Локомотива».

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"Зенит" "Локомотив" сергей семак


 

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