0:0. «Зенит» не нанёс ни одного удара в ворота «Локомотива»

Футболисты петербургского «Зенита» не смогли ни разу сделать удар в створ ворот московского «Локомотива». Всего в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «зенитовцы» нанесли шесть ударов, «Локомотив» — восемь, из которых три попали в створ.

На 11-й минуте полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский забил гол, но арбитр зафиксировал офайд и отменил гол. В начале второго тайма был отменен и гол «Зенита». Мяч на 52-1 минуте забил Артем Дзюба, но в момент передачи Сердар Азмун подыграл себе рукой.

Игра прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена». Матч обслуживал арбитр Владимир Москалёв, ассистентами судьи на линиях были Алексей Стипиди и Рустам Мухтаров.

«Зенит» с 12-ю очками находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» — на седьмом месте с семью очками.

12 сентября в седьмом туре «Зенит» на «Газпром Арене» сыграет с тульским «Арсеналом», а «Локомотив» встретится с «Ростовом».

Напомним, ранее стало известно, что гендиректор петербургского клуба «Зенит» Александр Медведев намерен обсудить до конца месяца возможное сотрудничество с бывшим игроком команды Северной столицы Мигелем Данни.