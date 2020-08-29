Мигель Данни может вернуться в «Зенит» в случае успешных переговоров.

Генеральный директор петербургского клуба «Зенит» Александр Медведев намерен обсудить до конца месяца возможное сотрудничество с бывшим игроком команды Северной столицы Мигелем Данни.

Известно, что сине-бело-голубые весьма заинтересованы в португальском спортсмене. Если переговоры с руководством пройдут успешно, 37-летний Данни сможет стать одним из менеджеров «Зенита». Ранее футболист заявлял, что Медведев хотел бы, чтобы он принимал активное участие в деятельности клуба и академии, работая в Петербурге. Об этом сообщает «Спорт — экспресс».

Мигель Данни пришел в «Зенит» в 2008 году. Футболист всегда относился с большой любовью к клубу и покинул его лишь в 2017 году. В 2019 полузащитник объявил о завершении карьеры игрока. В стане сине-бело-голубых он три раза выигрывал чемпионат России, и по два раза брал трофеи Кубка и Суперкубка страны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мигель Данни может вернуться в «Зенит».